Открывается альтернативная дорога от "Кероглу" до Локбатана - ВИДЕО
В Баку предусмотрено соединение Бакинской кольцевой дороги-1 с проспектом Зии Буньятова.
Как сообщает Day.Az, проект будет продлен до станции метро "Кероглу".
Отмечается, что главное преимущество заключается в том, что автомобилисты, движущиеся со стороны Локбатана и "Кероглу", смогут пользоваться альтернативным маршрутом, не заезжая в город.
Это, в свою очередь, приведет к снижению транспортной загруженности в центре города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре