Открывается альтернативная дорога от "Кероглу" до Локбатана

В Баку предусмотрено соединение Бакинской кольцевой дороги-1 с проспектом Зии Буньятова.

Как сообщает Day.Az, проект будет продлен до станции метро "Кероглу".

Отмечается, что главное преимущество заключается в том, что автомобилисты, движущиеся со стороны Локбатана и "Кероглу", смогут пользоваться альтернативным маршрутом, не заезжая в город.

Это, в свою очередь, приведет к снижению транспортной загруженности в центре города.