ЕС опасается поспешной сделки США с Ираном

Европейские дипломаты считают, что переговорная команда США стремится как можно быстрее заключить соглашение с Ираном, что может не решить существующие проблемы, а наоборот - усугубить их.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, имеющих опыт переговоров с Тегераном.

По их мнению, Вашингтон рискует заключить поверхностное соглашение по ядерной программе Ирана и смягчению санкций, что впоследствии приведет к затяжным и сложным техническим переговорам, которые могут длиться месяцами или даже годами.

"Проблема не в отсутствии соглашения, а в том, что на начальном этапе может быть достигнута неудачная договоренность, которая создаст бесконечные сложности в будущем", - отметил один из восьми собеседников агентства, высокопоставленный европейский дипломат.

В Белом доме отвергли эту критику. Представитель администрации Анна Келли заявила, что президент США Дональд Трамп имеет проверенный опыт заключения успешных соглашений и поддержит только те договоренности, которые соответствуют интересам страны.

Напомним, что переговоры США и Ирана пройдут завтра в Исламабаде.