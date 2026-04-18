Джейхун Байрамов обсудил с йеменским коллегой укрепление двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в рамках Анталийского дипломатического форума с премьер-министром, министром иностранных дел и по делам граждан, проживающих за рубежом, Йемена Шайей Мохсином Зиндани.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что министры обсудили пути укрепления политического диалога и двусторонних отношений стран.

Также была подчеркнута важность многостороннего сотрудничества.