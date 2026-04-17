В Баку на рынке аренды жилья наблюдается активная динамика и формирование новых ценовых уровней в различных районах города.

Как передает Day.Az, в комментарии Milli.Az эксперт по недвижимости Талех Ширалиев сообщил, что текущая структура арендного рынка охватывает широкий диапазон предложений, а средние показатели во многих районах находятся в пределах 700-1000 манатов.

По его словам, в центральных районах столицы стоимость аренды традиционно выше. В Насиминском районе аренда квартир в новостройках составляет около 1000 манатов, в старом жилом фонде - порядка 700 манатов. В Сабаильском районе в новостройках уровень цен достигает 1400 манатов. В Ясамальском районе аренда в новостройках находится на уровне 700-705 манатов, в старом фонде - около 550 манатов.

В районах среднего ценового сегмента также формируются стабильные показатели. В Наримановском районе аренда в новостройках составляет 800-810 манатов, в старом фонде - около 600 манатов. В Хатаинском районе эти значения составляют 800 и 550 манатов соответственно, в Низаминском - 700 и 550 манатов.

По словам эксперта, в более доступных по стоимости районах также представлены разнообразные предложения.

В Бинагадинском районе аренда в новостройках составляет около 650 манатов, в старом жилом фонде - около 500 манатов. В Сабунчинском и Сураханском районах показатели находятся на уровне примерно 550 манатов в новостройках и 400-450 манатов в старых домах. В Гарадагском районе аренда в новостройках составляет около 400 манатов, в старом фонде - около 300 манатов.

Более доступные предложения сосредоточены в пригородных зонах. В Хазарском районе аренда в новостройках составляет около 450 манатов, в старом фонде - порядка 300 манатов. В Пираллахинском районе показатели находятся на уровне 300 и 250 манатов соответственно.

Эксперт отметил, что рынок аренды формируется под влиянием соотношения спроса и предложения, а также общих изменений в структуре городской мобильности.

"Миграция в столицу, участие студентов в рынке аренды и изменение предпочтений в выборе жилья влияют на структуру спроса. Параллельно на рынок аренды влияет развитие рынка недвижимости в целом и увеличение доли жилья, рассматриваемого как инвестиционный актив. Это формирует текущую ценовую структуру и распределение предложений по районам", - пояснил Ширелиев.

Он также добавил, что рынок аренды в Баку продолжает развиваться, а ценовые параметры отражают баланс между различными сегментами и типами жилья.