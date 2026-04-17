Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,54 доллара США, или 2,2% и составила 115,55 доллара США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,9 доллара США или 2,7%, и составила 111,83 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 2,27 доллара США или 2,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 84,42 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,28 доллара США или 0,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 116,27 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.