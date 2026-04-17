На автодороге Баку-Губа-граница РФ столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария произошла на 90-м километре трассы на территории Сиязанского района.

Грузовик, двигавшийся в направлении Губы, потерял управление, врезался в бетонное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21015", следовавшим навстречу.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести.

Оба транспортных средства, а также дорожная инфраструктура получили повреждения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование.