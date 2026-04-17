АНКА организовал онлайн-атаку на конгрессмена

Автор: Ибрагим Алиев

Армянский Национальный Комитет Америки, чья лоббистская деятельность против Азербайджана не принесла ей никаких результатов, продолжает угрожать конгрессменам, которые поддерживают законопроект члена Палаты представителей от Республиканской партии Луны Паулины об отмене 907-й поправки.

Законопроект под названием "Отмена ограничений на помощь Азербайджану" был представлен в Конгресс 9 декабря 2025 года и вызвал истерику у армянских лоббистов, которые до сих пор не могут переварить тот факт, что подобное вообще может, оказывается, произойти, несмотря на их "огромные связи" в правительстве США.

Связи эти, между прочим, - демократы, которые загнали страну в такое нелепое положение, что нынешний президент Дональд Трамп по сей день продолжает, как он выразился, "чистить болото".

Будучи беспомощным, АНКА перешел к тактике буллинга. СММ-щики лоббистов регулярно публикуют в соцсети Х и на других платформах личные данные, персональные профили, номера телефонов конгрессменов, поддерживающих инициативу Паулины.

Сейчас организована атака против республиканца от Флориды Рэнди Файна.

"СРОЧНО: Член палаты представителей Рэнди Файн выступил соавтором безрассудного законопроекта, разрешающего поставки американского оружия/помощи геноцидному Азербайджану - на фоне этнических чисток армянских христиан. Позвоните, напишите, требуйте от него отозвать свою поддержку законопроекта", - говорится в публикации.

Ну, чем не истерика пятилетнего ребенка, у которого отобрали конфетку? А слова-то какие - "геноцидный", "этнические чистки".

Геноцид - целенаправленное и систематическое уничтожение полностью или частично национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Геноцид подразумевает убийство членов группы, причинение им тяжких физических страданий, ограничение деторождения и насильственную передачу детей другой группе. Главный признак геноцида - умышленность действий, направленных на ликвидацию конкретной группы людей.

Было ли все это совершено азербайджанскими ВС в Карабахе в 2020-м и 2023-х годах? Нет. Азербайджан не воевал с безоружными людьми и мирным населением. И "этнической чисткой" называть итог войны неверно. Напротив, армянам было предложено - "Хотите остаться? Оставайтесь. Но надо принять гражданство".

Что сделали они? Добровольно уехали. Спокойно собрали вещи, спокойно сели в машины, спокойно поехали в Армению. Фото и видео колонн автомобилей можно легко найти в Интернете.

Ответить на эти факты просто нечего. Тем не менее, АНКА не перестает истерить и занимается откровенным доксингом (doxing - поиск и публичное разглашение персональной или конфиденциальной информации о человеке или организации без его согласия, обычно с целью травли, запугивания или мести). В США это серьезное правонарушение. Доксинг на федеральном уровне считается преступлением в отношении определенных категорий лиц, в которую входят конгрессмены. Они защищены федеральным законом.

Напрашиваются 2 вопроса:

это насколько же обнаглело армянское лобби, что чувствует вседозволенность?

куда смотрят федералы?

Ситуация с Файном - далеко не первая и не последняя. Ранее закон поддержали Селест Малой, Берджесс Оуэнс и Пит Сешнс. Ранее, 6 марта, соавтором стал член Палаты представителей от Чикаго Абрахам Хамаде.

В комментариях к подобного рода публикациям АНКА можно заметить не только оскорбления, но и угрозы. Армянские лоббисты этого не понимают, но они скоро доиграются. Полиции Капитолия и минюсту США определенно необходимо обратить на это внимание и дать этим действиям четкую правовую оценку. Речь идет о прямом давлении на избранных представителей власти с использованием методов запугивания и публичного распространения персональных данных. Подобная практика выходит за рамки допустимого лоббизма и ставит под угрозу безопасность людей, выполняющих свои обязанности в рамках закона.

Игнорирование таких сигналов лишь укрепляет ощущение безнаказанности у тех, кто прибегает к подобным инструментам. Если сегодня публикуются номера телефонов и призывы к травле, завтра это может перейти в более опасные формы воздействия. Вопрос уже не в конкретном законопроекте, а в том, насколько американские институты готовы защищать собственную политическую систему от давления, пусть даже замаскированного под общественную активность.

История с законопроектом Паулины показывает, что повестка вокруг Азербайджана в США постепенно меняется. И именно это, судя по всему, вызывает столь нервную реакцию у тех, кто привык действовать через кулуарные механизмы и не сталкивался с открытым сопротивлением.