Гороскоп на 17 апреля

Сегодняшний гороскоп отличается спонтанностью и непредсказуемостью. Если у вас запланированы на сегодня какие-то дела, заранее приготовьтесь к тому, что все может пойти не так. Ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Планировать этот день - все равно, что планировать карточную игру: нельзя заранее предсказать, какая карта выпадет вам в ближайшую минуту. Особую же осторожность следует соблюдать в общении с окружающими: сегодня как никогда высок риск, что называется, на ровном месте нечаянно спровоцировать эмоциональный взрыв. Лучшим решением будет посвятить этот переполненный эмоциями день творчеству. А еще лучше любви, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овна лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Овну сегодня может показаться, что он - само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Овна - так всем будет лучше!

Телец

Сегодня самый эффективный путь для Тельца - это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Тельцу следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции - она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Близнецы

Сегодня творческий порыв может накатить на Близнецов совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Близнецов с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Рак

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Рака с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Раку сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Рак не будет раздражаться на досадные помехи.

Лев

Сегодня день у Льва в целом обещает пройти интересно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Дева

Сегодня в жизнь Девы ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Деву увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Девы еще долго могут расходиться по ее судьбе, словно круги по воде.

Весы

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Весам! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Весы вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Весы убережет их внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Скорпион

Сегодня с самого утра в душе у Скорпиона начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Скорпион могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Скорпиона вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Стрелец

Сегодня день у Стрельца обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Стрельцу прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Стрелец будет еще долго сожалеть об этом.

Козерог

Сегодня Козерогу будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Козерога могут неоднократно меняться. Хоть сам Козерог сегодня и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Козерогу по-настоящему комфортно.

Водолей

Сегодня Водолею захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Водолей поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: "Охота пуще неволи".

Рыбы

Сегодня Рыб могут ожидать разнообразные сюрпризы и повороты! В первую очередь, в бизнесе или карьере, причем повороты эти обещают быть весьма позитивными! Или же в их сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Рыб настолько внезапно, что они совершенно не успеют к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть - здесь уж кому как повезет.