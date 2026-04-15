Apple выпустит дешевый мини-ПК Mac Neo с процессором от iPhone

Apple может выпустить дешевый мини-ПК под названием Mac Neo с процессором от iPhone, ориентированный на массовый сегмент и базовые сценарии использования. Об этом сообщает MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка будет упрощенной альтернативой Mac mini для выполнения повседневных задач без высоких требований к производительности. Предполагается, что за производительность устройства будет отвечать мобильный чип Apple A19 Pro в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Аналогичное железо установлено в iPhone 17 Pro.

Ожидается, что мини-ПК получит базовый набор интерфейсов, включая два порта USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с. Энергопотребление устройства, по предварительным данным, составит около 35 Вт.

В числе предполагаемых особенностей называют пластиковый корпус серебристого цвета, по габаритам сопоставимый с Apple TV 4K. Такой форм-фактор может сделать устройство одним из самых компактных настольных решений в портфеле компании.

Ожидается, что Mac Neo поступит в продажу по цене от 2299 юаней, тогда как Mac mini с чипами M-серии официально предлагается от 5599 юаней.

По слухам, в следующем году Apple также выпустит MacBook Neo 2 с чипом A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти.