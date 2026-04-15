Трамп считает, что война с Ираном близка к завершению

Операция Соединенных Штатов против Ирана близка к своему завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в интервью телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп.

"Я полагаю, что она (война с Ираном - прим. ТАСС) близка к завершению. Я вижу ее как очень близкую к завершению", - сказал он в разговоре с ведущей телеканала Марией Бартиромо, фрагмент которого Fox News разместил в X.

По словам лидера США, если бы он "поднял ставки" в конфликте, то у Ирана "ушло бы 20 лет на восстановление". "Мы еще не закончили", - добавил он.

Ранее Бартиромо выступила с утверждением, что Трамп считает войну с Ираном оконченной.