Трамп считает, что война с Ираном близка к завершению

"Я полагаю, что она (война с Ираном - прим. ТАСС) близка к завершению.
"Я полагаю, что она (война с Ираном - прим. ТАСС) близка к завершению. Я вижу ее как очень близкую к завершению", - сказал он в разговоре с ведущей телеканала Марией Бартиромо, фрагмент которого Fox News разместил в X.
По словам лидера США, если бы он "поднял ставки" в конфликте, то у Ирана "ушло бы 20 лет на восстановление". "Мы еще не закончили", - добавил он.
Ранее Бартиромо выступила с утверждением, что Трамп считает войну с Ираном оконченной.
