В Баку появится удивительная Мэри Поппинс, которая понимает язык животных и птиц

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя 25 апреля в 12:00 состоится премьера спектакля молодого режиссера Айлы Османовой по мотивам сказки Памелы Трэверс "Мэри Поппинс", передает Day.Az со ссылкой на театр.

Художником-постановщиком выступила Ниса Гасанова, музыкальное оформление подготовила Айгюль Гулиева, ассистент режиссера - Насиба Джаналиева. Пластическое решение спектакля принадлежит Джейхуну Дадашову.

В постановке заняты актеры: Айдан Гасанзаде, Халиг Бекиров, Земфира Абдулсамедова, Эльшан Шихалиев, Зюмруд Гулиева, Хаяля Гасымова и Гусейн Байрамов.

Главная героиня - удивительная Мэри Поппинс - понимает язык животных и птиц, знает множество тайн и даже способна летать. Она увлекает героев в свой волшебный мир, проводя их через загадочные пространства и невероятные приключения. Через образ Мэри автор раскрывает важную мысль - необходимость искренности в общении с детьми и бережного отношения к их тонкому и хрупкому внутреннему миру.

Премьера обещает стать ярким театральным событием для юных зрителей и их родителей, подарив атмосферу сказки, фантазии и доброты.

