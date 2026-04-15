На Флойда Мейвезера подали в суд в США
На бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера подали судебный иск.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Complex.
Иск, поданный в округе Лос-Анджелес, требует от Мейвезера и нескольких его соответчиков более 105 тысяч долларов за услуги, связанные с чартерным рейсом 2025 года. В документе утверждается, что Мейвезер не покрыл расходы на использование частной авиации.
Истец требует погашения долга, начисления процентов и компенсации дополнительных убытков.
48-летний Мейвезер - экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, непобежденный боксер, выигравший 50 боев из 50 на профессиональном ринге.
