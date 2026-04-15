Эти профессии могут исчезнуть

В последние годы в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта все чаще звучат мнения о том, что рынок труда ожидают кардинальные изменения, что вызывает определенную обеспокоенность. Какие профессии пострадают больше всего? И какие из них могут быть полностью заменены ИИ? Давайте разберемся в этом вместе.

Стремительное развитие искусственного интеллекта уже привело к определенным изменениям на рынке труда. Эта тема вызывает множество вопросов у людей. Однако важно подходить к ней спокойно и реалистично. История показывает, что каждая технологическая новинка не только трансформирует старые сферы, но и создает новые возможности.

Как сообщает Day.Az, председатель Азербайджанской ассоциации индустрии информационно-коммуникационных технологий Эльвин Аббасов в комментарии для Oxu24.com отметил, что влияние искусственного интеллекта на рынок труда следует рассматривать не как однозначную потерю рабочих мест, а скорее как изменение сути работы.

"Наибольшее влияние почувствуют представители профессий, связанных с рутинными, повторяющимися задачами и обработкой данных. Например, помощники бухгалтеров, операторы ввода данных, специалисты по подготовке простых юридических документов и сотрудники служб поддержки клиентов уже сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны ИИ, который способен работать быстрее и без ошибок. Людям в этих сферах придется переориентироваться на управление результатами работы технологий и их критический анализ", - сказал он.

По мнению эксперта, полностью заменяемыми могут стать профессии технического исполнительского характера. В их числе - операторы колл-центров, переводчики (особенно технических текстов), специалисты по учету на складах и некоторые сотрудники, занимающиеся документооборотом.

"Однако профессии, требующие креативности, эмоционального интеллекта, стратегического мышления и физической ловкости (например, хирурги, психологи, инженеры-исследователи и деятели искусства), сохранят свою значимость. Главная задача - не конкурировать с технологиями, а научиться создавать вместе с ними", - подчеркнул эксперт.

В итоге можно сказать, что искусственный интеллект - это не столько угроза для рынка труда, сколько инструмент, вызывающий изменения. Одни профессии упрощаются, другие трансформируются и продолжают существовать в новом формате.

Самое важное - быть открытым к изменениям и осваивать новые навыки.

При таком подходе искусственный интеллект станет не фактором страха, а источником новых возможностей.