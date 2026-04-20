https://news.day.az/world/1829031.html

Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: 25 погибших - ВИДЕО

Не менее 25 человек погибли из-за взрыва на фабрике фейерверков в индийском штате Тамилнад. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Предварительно, причиной инцидента стало нарушение норм безопасности, сообщили в полиции штата.