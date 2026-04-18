Зелим Цкаев вышел в финал на чемпионате Европы

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев вышел в финал чемпионата Европы 2026 в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на этот раз азербайджанский спортсмен победил соперника из Сербии, завершив схватку иппоном.

В следующем раунде Цкаев встретится с представителем Грузии Тато Григалашвили.