Новые меры против неплательщиков банковских кредитов

Полномочия государственных исполнителей будут расширены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственных исполнителях", который был обсужден 17 апреля на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно действующему законодательству, исполнитель вправе обратить взыскание на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счетах должника, а также на вклады в банках или других кредитных организациях. Кроме того, он может принимать предусмотренные законом меры для установления местонахождения должника, его имущества или ребенка.

Согласно предлагаемым изменениям, исполнитель сможет обращать взыскание на имущество должника, включая наличные средства, средства на счетах и вкладах в банках, других кредитных и организациях электронных денег, а также на средства и иные ценности, находящиеся на хранении. Также он будет вправе принимать предусмотренные законом меры для установления местонахождения должника, его имущества, руководителя исполнительного органа должника-юридического лица, а также ребенка должника.