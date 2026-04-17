Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Грузии Шалва Папуашвили в рамках проходящей в городе Стамбуле Ассамблеи Межпарламентского Союза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана, на встрече Шалва Папуашвили вручил спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой медаль "Почёт" Парламента Грузии.

Было отмечено, что спикер азербайджанского парламента удостоена этой высшей награды за вклад в развитие межпарламентских связей и в дальнейшее укрепление дружбы между двумя народами. Как было подчёркнуто, спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова является первым спикером парламента, удостоенным этой медали.

В ходе беседы было отмечено, что такие международные мероприятия, как Ассамблея МПС, создают значительные возможности как для обсуждения волнующих мировую общественность вопросов и актуальных проблем, так и для рассмотрения заново сотрудничества между законодательными органами.

Собеседники подметили важную роль в развитии отношений на высоком уровне связей между главами государств, а также встречных визитов на высшем и высоком уровне. Особо отмечалось значение в этом контексте государственного визита Президента Ильхама Алиева в Грузию в апреле текущего года.

В беседе с удовлетворением говорилось о том, что межпарламентское сотрудничество тоже находится на высоком уровне, и было также сказано, что законодательные органы успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в различных международных организациях. Как подчёркивалось, межпарламентское сотрудничество является одним из важных направлений как двусторонних, так и многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией, и в этой сфере сформированы механизмы эффективного взаимодействия.

Была отмечена положительная роль взаимных визитов председателей парламентов и их депутатов в дальнейшем углублении диалога между партиями. На встрече Сахиба Гафарова упомянула о своей поездке в Грузию в марте.

Было отмечено, что наряду с группами дружбы имеется положительный опыт сотрудничества также и между парламентскими комитетами. В то же время, особо были отмечены взаимная поддержка и скоординированная деятельность азербайджанских и грузинских парламентариев на международных площадках.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями об иных предметах, представляющих обоюдный интерес.