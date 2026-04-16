День будет энергичным

Сегодня звезды гороскопа предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов. Проще говоря, в такой день велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Поэтому, прежде чем надрываться, подумайте, а так ли важна поставленная цель? Быть может лучше будет ее отложить на потом? Ну и главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?

Овен

Сегодня Овен может осознать, что ревность - чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное и полезное - сегодня вы можете добиться грандиозных успехов и в бизнесе, и в карьере. Ну или хотя бы уборку сделайте, или шопингом займитесь.

Телец

Сегодня взгляды Тельца будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Тельцу будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Телец по своей воле влезать сегодня будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на спокойное решение своих собственных задач. И это правильно, потому что именно такое вот душевное равновесие обеспечит ему сегодня благосклонность фортуны.

Близнецы

Сегодня в голову Близнецов может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Близнецам сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться им слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться. Другой вопрос - сколько сил и средств на это понадобится? И какую дыру в финансах эта идея оставит?

Рак

Сегодня Рак способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Рак может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Лев

Сегодня девизом дня у Льва станет: "Быстрее, выше, сильнее!". Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Льва все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого, если не давать воли негативным эмоциям и не насмешничать? И еще одна вещь, за которую Льву сегодня ни в коем случае нельзя браться - это за азартные игры: затянет!

Дева

Сегодня в душе Девы проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Деве подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

Весы

Сегодня творческий потенциал Весов достигнет максимума! В этот день им не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься, небрежно оставляя за спиной недовольных конкурентов. Сегодня у Весов есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

Скорпион

Cегодня перед Скорпионом редко будет возникать дилемма "хочу-не хочу". На первом месте будет стоять слово "надо". При этом любые свои обязанности Скорпиону сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердствуйте, чтобы выскочкой не прослыть. И с эмоциями аккуратнее! Может полыхнуть...

Стрелец

Cегодня ничто не сможет испортить Стрельцу настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Стрельца на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более что талантов у Стрельца из-за них меньше не станет.

Козерог

Cегодня Козерогу лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Козерогов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа сегодня будут склонять Козерога к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное - чтобы ни у кого из знакомых такого не было! Ну а что касается других дел, они сегодня обещают идти хорошо.

Водолей

Сегодня Водолей рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Водолею полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного - посимпатичнее.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! Сосредоточьтесь лучше на своих - в этом случае звезды гороскопа предвещают вам финансовый успех. В противном же случае весь день может пойти наперекосяк. Особенно Рыбам следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.