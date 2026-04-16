Нетаньяху о переговорах с Ливаном

Впервые за более чем 40 лет Израиль ведёт прямые переговоры с Ливаном.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Переговоры направлены на разоружение "Хезболлы" и установление устойчивого мира", - добавил Нетаньяху.

По его словамЦАХАЛ продолжает удары по "Хизбалле". Армии дан приказ укреплять и расширять зону безопасности - в том числе в направлении склонов горы Хермон, для защиты друзского населения", - заявил Нетаньяху.

"Вашингтон держит Тель-Авив в курсе переговоров с Тегераном. Наши цели совпадают. В ожидании возможного возобновления боевых действий мы готовы к любому сценарию", - заявил премьер.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в правительстве Израиля сообщил, что Нетаньяху созвал 15 апреля заседание кабинета безопасности, в который входят ключевые министры силового блока правительства.