Трамп озвучил сроки переговоров с Ираном

Дополнительные мирные переговоры между США и Ираном "могут состояться в течение следующих двух дней" в столице Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Post.

Он отметил, что переговоры "идут немного медленно", после чего намекнул, что второй раунд прямых переговоров по прекращению семинедельной войны, скорее всего, состоится где-нибудь в Европе.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.