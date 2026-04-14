В старинной части Баку открылась выставка мастеров Азербайджана и Молдовы

По инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в Доме-музее Таира Салахова состоялось открытие необычной дуэт-выставки, объединившей произведения мастера керамики Мир Теймура Мамедова и молдавской художницы Эльвиры Чемортан-Волошиной.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Экспозиция стала ярким примером творческого диалога, в котором пересеклись разные художественные традиции, техники и мировоззрения. В пространстве музея работы двух авторов вступают в тонкое взаимодействие, раскрывая богатство форм и образов, вдохновленных культурным наследием.

Выступившие на церемонии открытия председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд и посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко подчеркнули значимость проекта как важной платформы культурного обмена, отметив, что объединение различных направлений искусства в одном пространстве способствует развитию креативной среды и укреплению международных связей.

Особую ценность выставке придает ее творческая история: в течение 15 дней художники работали в атмосфере Ичеришехер, черпая вдохновение в его древней архитектуре, узких улочках и уникальном историческом колорите. Результатом этого творческого погружения стали восемь оригинальных произведений, в которых дух Старого города обретает новое художественное звучание.

Каждая работа - это авторская интерпретация Ичеришехер, где прошлое и настоящее переплетаются в индивидуальном стиле мастеров, создавая живой и многогранный образ культурного пространства Баку.