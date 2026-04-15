В части Габалинского района не будет газа

В селе Нохургышлаг Габалинского района с 10:00 17 апреля будет приостановлена подача газа для 912 абонентов.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Загатальское региональное управление по эксплуатации газового хозяйства.

Отмечается, что временное прекращение газоснабжения связано с переносом газопровода, проходящего перед земельным участком, принадлежащим жительнице села Эльгюн Магсуд гызы Рзаевой.

После завершения работ подача газа будет восстановлена.