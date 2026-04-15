В Азербайджане в некоторых случаях родитель будет выплачивать компенсацию ребенку
В Азербайджане при нарушении личных прав родителей и детей может быть потребована компенсация морального ущерба.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявили в Верховном суде.
Отмечается, что действия родителей, противоречащие правам ребенка, включая создание препятствий для общения, насилие или пренебрежительное отношение, наносят моральный вред и дают основания для требования компенсации в судебном порядке.
В то же время нарушение права ребенка на общение с другим родителем или незаконное препятствование его выезду из страны также может повлечь требование о компенсации.
Неуплата алиментов может рассматриваться как моральный вред только в том случае, если при этом нарушаются основные права ребенка.
