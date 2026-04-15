«Атлетико» проиграл «Барселоне», но пробился в полуфинал Лиги чемпионов

"Атлетико" дома уступил "Барселоне" в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2025/26 - 1:2. Игра прошла на стадионе "Метрополитано".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в первом тайме за каталонцев забили Ламин Ямаль и Ферран Торрес. У мадридцев отличился Адемола Лукман.

Во втором тайме второй гол Торреса был отменен из-за офсайда. На 80-й минуте защитник "Барселоны" Эрик Гарсия был удален. Первый матч с "Атлетико" в Лиге чемпионов каталонцы тоже проводили в меньшинстве.

По сумме двух встреч между "Атлетико" и "Барселоной" (3:2, первый матч - 2:0) мадридская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

За выход в финал турнира "Атлетико" поборется с победителем встречи "Спортинг" - "Арсенал" (первый матч - 0:1).