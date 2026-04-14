Армянский народ будет выбирать не парламент, а войну или мир

В политике случайностей не бывает. Все процессы, которые идут в нашем регионе, носят системный и программный характер. Четко и ясно вырисовываются конкретные планы и цели, которые подлежат исполнению.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Планы есть. Есть цели. Но насколько удастся их реализовать практически, увидим. Наверняка, при подготовке этих планов предусматриваются форс-мажорные ситуации и ситуации, когда все может пойти по совершенно неожиданному сценарию.

Как бы там ни было, сегодня можно констатировать, что на Южном Кавказе начинают очерчиваться контуры будущего трехстороннего союза. Сотрудничество идет. Наши соседи уже осознали, что принцип "моя хата с краю" в нынешних геополитических условиях не работает. Я говорю о Грузии. Армения - это совсем другая история. Тбилиси на какое-то время как бы отстранился от всех процессов, но теперь начинает проявлять к ним больший интерес. Реалии таковы, что даже если огонь чужого пожара не достанет до твоего дома, дым все равно окутает все вокруг. Каждая страна должна преследовать, прежде всего, собственные национальные интересы. В противном случае она будет терять суверенитет и окажется под внешним влиянием, а еще хуже - под внешним управлением.

После войны 2020 года в регионе произошли системные изменения, завершившиеся блистательной победой Азербайджана в сентябре 2023 года. Мы полностью восстановили свой суверенитет. Более того - мы привели Армению в правовое поле, она стала рукопожатным договороспособным государством, не воспринимающимся уже как страна-оккупант. Сегодня можно заметить, что в некоторых вопросах Армения начала действовать в унисон с Азербайджаном. То есть наша победа открыла перед регионом новые возможности, о которых прежде нельзя было и мечтать.

В нынешней международной ситуации наши страны смогут выдержать любые проблемы, если будут действовать вместе. Никто не сможет справиться с нами. Никому не удастся, грубо говоря, "проглотить" Южный Кавказ, если между нами будет взаимопонимание.

В ходе недавнего визита Президента Ильхама Алиева в Тбилиси состоялась сверка часов с Грузией. Думаю, нужно было обсудить вопросы, которые не подлежат телефонным переговорам. Диалог - это важнейшая составляющая сближения позиций. Лидеры дружественных стран всегда могут найти точки соприкосновения, на них возлагается главная ответственность за двусторонние отношения. Образно выражаясь, есть шахматные фигуры, а есть руки, которые эти фигуры передвигают. Этот момент очень важен.

Визит Президента Ильхама Алиева в Грузию многогранен. Конечно, на повестке были вопросы политического, экономического сотрудничества, вопросы безопасности, но, как мне кажется, основной смысл переговоров был в поисках определения совместных действий. То есть, что мы будем делать вместе в тех или иных ситуациях. Вместе - это всегда хорошо. Особенно когда речь идет о соседях с общими границами. От географии никуда не уйти. Азербайджан, Грузия и Армения находятся в близком соседстве в этом небольшом по масштабам регионе, и сверка часов необходима. Хотел бы напомнить, что до визита в Тбилиси Президента Азербайджана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе разговаривал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Не знаю как вам, но мне тут видится какая-то связь.

Азербайджан является лидером региона. Он выступает в качестве доминанта, генератора инициатив. Я вовсе не имею в виду навязывание Азербайджаном своей позиции соседям, я говорю о понимании соседями пользы азербайджанских инициатив для них самих. У лидеров Армении и Грузии есть все основания верить нашему Президенту. Президент Ильхам Алиев искренен в своих миротворческих инициативах и думает не только об интересах Азербайджана, но и об интересах региона в целом.

Если процессы будут продолжаться в позитивном русле, скоро, думаю, начнут возводиться стены общекавказского дома. Главное - правильно спроектировать это строение, хорошо поработать над фундаментом и сделать здание устойчивым к любым геополитическим и геоэкономическим потрясениям.

О каких геополитических потрясениях я говорю? Например, о таких которые могут постигнуть Южный Кавказ в случае прихода к власти в Армении реваншистов.

Позволю себе немного уйти в конспирологию. Не претендую на истину в последней инстанции, просто поделюсь своими предположениями.

Меня лично очень удивил развод Никола Пашиняна с женой, пусть и с гражданской. Несмотря ни на какие вунутрисемейные проблемы, можно было подождать до выборов, а потом уже шокировать общество. Возможно, дело в беспокойстве о безопасности семьи. Возможно, в чем-то другом. Когда в такой напряженный момент первое лицо государства идет на такой шаг, это не может быть просто так. Вероятно, погода на улицах Армении не так благоприятна и в июне будет жарко.

Вызвали удивление также некоторые моменты, на которые я обратил внимание во время недавней встречи Никола Пашиняна с Владимиром Путиным. Мне непонятно, почему заявления, которые, как правило, делаются за закрытыми дверями, были вынесены в публичное пространство. Это был спонтанный диалог или сознательный ход? - хотел бы я это знать. Россия долгое время была доминантой в отношениях с Арменией, и потому обращает на себя внимание тот факт, что инициатором встречи 1 апреля выступил Никол Пашинян. А еще 9 мая он снова собирается на парад в Москву.

Сейчас прогнозировать что-то сложно. Для стабильности региона, конечно, нужно, чтобы выборы выиграла партия Пашиняна. В тех внутриполитических условиях, которые сложились в Армении, ей будет непросто создать коалицию. За последнее время реваншистская оппозиция начала массированное наступление. Кочарян, Царукян, Карапетян, прочие претенденты более мелкого масштаба. Оппозиция правительству с его мирными инициативами построена достаточно эффективно.

Если Никол Пашинян останется премьер-министром, регион, несомненно, будет идти к миру. Будут выполняться все те договоренности, которые достигнуты в последнее время между Ереваном и Баку. Будут внесены изменения в Конституцию, будет положен конец конституционному "праву" армян на территориальные претензии к соседям. Кстати, мне понравилось, что на встрече в Москве на лацкан пиджака Пашиняна была приколота карта Армении в тех границах, которые признаны ООН. В последнее время армянский премьер постоянно ходит с этой картой, чем очень раздражает реваншистов. Премьер-министр хочет продемонстрировать этим не только армянам, но и нам, что его страна признает границы, установленные Алмаатинской декларацией, и не претендует ни на что другое. Это правильная позиция, которая является основой мира с Азербайджаном.

Противоположная ситуация начнет развиваться, если к власти придут реваншисты. Я думаю, что азербайджанская сторона готова к любому развитию событий. Все варианты анализируются, просчитываются все шаги, на любой вариант у нас будет свой ответ.

Дестабилизация в регионе, которая последует если к валсти придут реваншисты, будет прямым следствием их собственного выбора. 7 июня армянский народ будет выбирать не парламент, он будет делать выбор между миром и войной. Посмотрим, что он выберет. Если армянское общество хочет мира, оно проголосует за Пашиняна. Если оно хочет продолжать "миацум", оно проголосует за реваншистов. Последнее будет означать, что армянский народ проигнорировал уникальный шанс, который он получил от Азербайджана, несмотря на все, что натворила Армения в регионе.

Пророссийская оппозиция, противостоящая Пашиняну, придя к власти, автоматически перейдет к конфронтации с Азербайджаном, а также с нынешней администрацией Соединенных Штатов. Однако любая новая власть должна будет понимать, что возвращение к ситуации до 27 сентября 2020 года невозможно. Не только в плане контроля над азербайджанскими территориями, но и в плане надежд на поддержку извне. Результатом попыток вернуться к прежней политике будет потеря Арменией государственности.

Возможно, прозвучит пафосно, но в случае поражения на выборах партии Пашиняна, поражение потерпит не только лидер "Гражданского договора", но также Армения и армянский народ. Пророссийская оппозиция, придя к власти, не станет вносить изменений в Конституцию. В этом случае азербайджанская сторона может пойти на зеркальные шаги, добавив в свой Основной закон пункты о незаконно отчужденных исторических землях Азербайджана, в частности Зангезура. Посмотрим, как им это понравится. Я совершенно серьезно предлагаю пойти на такой шаг, если к власти в Армении придет партия войны и токсичная отсылка к Декларации о независимости в преамбуле армянской Конституции сохранится.

Соседи должны не забывать, что очень много должны нам за тридцатилетнюю оккупацию и что живут они на исторических азербайджанских землях. Пусть имеют это в виду.

Негативные сценарии можно предотвратить. Чтобы всего этого не произошло, армянская интеллигенция, те, кто может говорить с массами, должны серьезно подумать, как не допустить новой конфронтации. В этом плане очень важна, на мой взгляд, общественная дипломатия. С обеих сторон есть те, кому не нравятся взаимные визиты представителей гражданского общества двух стран. Но это очень поверхностный подход. На самом деле это очень важно. Особенно это важно для армянской стороны. Вы обратили внимание, как много и часто Никол Пашинян говорит о мире? В Баку тоже говорят, но не на каждом шагу. Почему, по-вашему? А потому что армянское общество поражено вирусом ненависти гораздо больше. Несравнимо больше. Для нас не требуется постоянных разъяснений необходимости мира, потому что мы не больны ненавистью к соседям. Это действительно так. С нашими соседями же должна проводиться постоянная глубинная работа. Представители гражданского общества Армении, побывав в Азербайджане, участвуя в дискуссиях, могут оздоровляться сами и делиться новыми взглядами со своим народом. Это имеет очень большое значение для той части армянского общества, которая еще не определилась.

Собственные отчеты готовятся и в Азербайджане. На их основе вырабатываются новые подходы.

Встречи на уровне общественных организаций очень важны. В Армении появилось немало здравомыслящих людей, призывающих к правильным действиям и осознающих реалии. Я слушаю армянских политологов и могу с уверенностью сделать такой вывод.

Считаю, что необходимо переходить уже к общению между гуманитарными и прочими организациями. Например, на мой взгляд, пришло время для встреч представителей нашего Красного Полумесяца и армянского Красного Креста.

Лейла Таривердиева