Азербайджан не является и не будет угрозой безопасности соседей

Азербайджан отчасти можно назвать и ближневосточной страной. Географически Ближний Восток к нам ближе, чем, например, Европа. Поэтому нам не безразлично то, какова ситуация с безопасностью в этом регионе. А сегодня там идет война. С учетом партнерских отношений Азербайджана с ведущими странами Ближнего Востока, принимая во внимание его соседство с Ираном и союзничество с Турцией, приглашение его на встречу в Эр-Рияде совершенно логично.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя участие главы МИД АР Джейхуна Байрамова в консультативном совещании министров иностранных дел ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности, прошедшем в Саудовской Аравии.

По словам политолога, была принята во внимание заинтересованность Азербайджана быть в теме безопасности на Ближнем Востоке, а также возможность страны внести вклад в укрепление этой безопасности.

"О том, каким может быть этот вклад, сказать сложно. Главное - это ни в коей мере не быть вовлеченным в военные действия. Позиция Баку ясно сформулирована. Азербайджан сам не создает никаких угроз соседям и не допускает никаких угроз безопасности соседям с использованием своей территории. Эта позиция Азербайджана принципиальна. Если появятся переговорные платформы и понадобятся посреднические усилия со стороны Азербайджана, он всегда готов сделать все, что в его силах. Но для этого должно быть предложение, а сам Баку выступать с подобными инициативами, во всяком случае на данном этапе, не собирается", - сказал Мусабеков.

Главное, что могут сделать региональные страны для того, чтобы не допустить разрастания конфликта, - это не быть вовлеченными в него, считает наш собеседник. Даже такая крупная и сильная в военном и политическом отношениях держава, как Турция, старается не вовлекаться во все эти процессы и не выступает ни с какими инициативами. Дистанцируется от конфликта и попыток его остановить и Евросоюз.

"Так что для Азербайджана важно, чтобы количество участников конфликта не увеличивалось. И еще - не допустить ни малейшего вовлечения территории страны в военные действия. А эти действия уже переместились и на Каспий - Израиль нанес удар по порту Энзели. Там находились и военные суда - пять ракетных катеров были затоплены. Это достаточно близко. Удары по Тебризу - это тоже близко. Поэтому для того, чтобы не допустить разрастания конфликта, первейшая задача каждой не вовлеченной страны - не позволить, чтобы он распространился на ее территорию", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева