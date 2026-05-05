Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снова закрыли воздушное пространство на неделю - на период с 4 по 11 мая. Об этом объявило Управление гражданской авиации страны в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что мера была принята в связи с иранской атакой ОАЭ четырьмя крылатыми ракетами. Небо было закрыто частично. "Открыты четыре специальных коридора для осуществления полетов в страну и из нее", - говорится в сообщении.