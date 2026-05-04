Сильнейший шторм обрушился на Турцию: есть погибший, десятки пострадали

Сильнейший шторм обрушился на Турцию - один человек погиб, 40 пострадало.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Для Стамбула и ещё 43 городов ввели жёлтый уровень опасности.

В городах Вираншехир, Биреджик, Газиантеп улицы превратились в реки, деревья повалены, машины утопают в воде, дома разрушены, в полях бушует смерч. Снегопадом замело Денизли, Бурдур, Кютахью и Афьон. Школы закрыты, занятия отменены. В Стамбуле, по словам российских туристов, пока обстановка спокойная.

Шторм назвали "суперъячейкой", так как одновременно сошлись все стихии: проливной дождь, шквалистый ветер, торнадо и град размером с грецкий орех. Пострадавшие госпитализированы, спасатели устраняют последствия разгула стихии.