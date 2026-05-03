Huawei похоронит один вид смартфонов

Корпорация Huawei задумала прекратить выпуск смартфонов с поддержкой связи 4G. Об этом сообщает профильное издание Huawei Central со ссылкой на инсайдера FixedFocus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисту стало известно, что китайская компания задумала окончательно прекратить производство телефонов с поддержкой 4G. Это связано с тем, что IT-гигант окончательно добавил поддержку связи 5G во все свои актуальные девайсы, и устаревший телекоммуникационный стандарт больше не нужен.

В материале говорится, что смартфоны всех основных линеек Huawei - Mate, Pura, Nova, а также Enjoy - работают с сетями пятого поколения. Поэтому компания якобы не видит смысл развивать устройства 4G и похоронит этот вид аппаратов.

Журналисты Huawei Central напомнили, что после введения против Huawei американских санкций в 2019 году фирма не смогла закупать модемы 5G и производить собственные. Из-за этого ей пришлось полагаться на устаревшее оборудование Qualcomm, которое поддерживало только 4G-связь. Однако со временем фирма разработала собственные решения и стала независимой от сторонних поставщиков.

"Если это правда, то это станет еще одной важной рыночной стратегией Huawei", - подытожили авторы.