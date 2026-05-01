Названы экономические риски США из-за Ирана

У Вашингтона сохраняются риски неопределенности в экономической отрасли. Причиной тому служат тарифы и расходы на боевые действия против Ирана, сообщает рейтинговое агентство Fitch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что эксперты сохранили уровень долгосрочного рейтинга Соединенных Штатов на уровне АА+. Это значит, что риски дефолта не являются серьезными.

Дефицит бюджета, по мнению аналитиков, сохранится на уровне в 7,9 процента от ВВП государства. Государственный долг США увеличится к концу следующего года до 122 процентов, говорится в прогнозе.

