https://news.day.az/world/1831667.html Названы экономические риски США из-за Ирана
У Вашингтона сохраняются риски неопределенности в экономической отрасли. Причиной тому служат тарифы и расходы на боевые действия против Ирана, сообщает рейтинговое агентство Fitch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что эксперты сохранили уровень долгосрочного рейтинга Соединенных Штатов на уровне АА+. Это значит, что риски дефолта не являются серьезными.
Дефицит бюджета, по мнению аналитиков, сохранится на уровне в 7,9 процента от ВВП государства. Государственный долг США увеличится к концу следующего года до 122 процентов, говорится в прогнозе.
Ранее мы сообщали, что Арагчи сказал, во сколько США обошлась операция против Ирана.
