Euronews рассказал об азербайджанском джазе

Джазовая сцена Баку соединяет западную импровизацию с традиционным мугамом, формируя самобытное звучание. Музыканты говорят, что сотрудничество, фестивали и новая сцена меняют культурный облик города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, джазовое наследие Баку продолжает развиваться, формируясь на стыке западной импровизации и традиционного мугама. Музыканты отмечают, что именно это уникальное сочетание на протяжении десятилетий определяет культурную идентичность города.

От истоков начала XX века до современных ярких фестивалей джаз остается важной частью культурной жизни столицы. По словам артистов, для сохранения жанра необходимы сотрудничество и инновации, а новые поколения привносят свежий взгляд.

Благодаря сочетанию истории и эксперимента Баку все чаще воспринимается как динамичный джазовый центр региона, где музыка отражает и личное самовыражение, и культурный обмен.