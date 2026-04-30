Представлен гламурный розовый iPhone 17 Pro с золотом и бриллиантами

Компания Caviar представила новую коллекцию Rose Collection, включающую кастомные версии iPhone 17 Pro и Pro Max с корпусом нежно-розового цвета. Линейка ориентирована на покупателей, ценящих премиальный дизайн, готовых платить за эксклюзивный смартфон $8,2 тыс. до $20,27 тыс. Об этом сообщает издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Коллекция состоит из четырех моделей, каждая из которых выполнена в собственной стилистике. Версия Sex and the City получила розовый корпус с узором в виде туфель на каблуке и объемный логотип Apple из золота 18 карат (тираж ограничен 99 экземплярами). Модель Pink Lotus стала самой дорогой в серии: она украшена позолотой 999 пробы, 84 натуральными бриллиантами и вставками из перламутра (будет выпущено всего 14 устройств).

Модификация Queen of Thorns вдохновлена эстетикой модерна и работами Альфонса Мухи, корпус оформлен эмалевыми розами и золотым логотипом (тираж также ограничен 99 экземплярами). Вариант Ophelia, названный в честь шекспировского персонажа, сочетает золотые элементы, телячью кожу и розовую эмаль (тираж составит 19 устройств).

Все смартфоны из Rose Collection поставляются в премиальной упаковке с интерактивным боксом и ключом с покрытием из золота 24 карата.