В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Он специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США, - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в стране заморозили активы криптосервиса на общую сумму свыше 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT.

