В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Он специализировался на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США, - сказано в сообщении.
По данным ведомства, в стране заморозили активы криптосервиса на общую сумму свыше 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сохраняет осторожную позицию в отношении криптовалют и считает их высокорискованным активом. По ее словам, инвесторы должны учитывать возможность потери вложений.
Также специалист по кибербезопасности Павел Мизинов заявил, что злоумышленники, представляясь курьерами или сотрудниками маркетплейсов, осуществляют фишинг с целью получения у жертв кодов, содержащихся в СМС-сообщениях. Он подчеркнул, что официальные представители онлайн-платформ не запрашивают подобные данные.
