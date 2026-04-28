«Бакинский марафон 2026»: 25 тысяч участников посоревнуются за первенство 3 мая

Для участия в "Бакинском марафоне 2026", который пройдет в это воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировалось 25 тысяч человек.

Как передает Day.Az, в марафоне, наряду с гражданами Азербайджана, за победу будут бороться граждане США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.

Как и всегда, в нынешнем забеге также примут участие лица с ограниченными физическими возможностями, а также лица с синдромом Дауна.

Отметим, что 26 апреля на Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд. Кенийский атлет Себастьян Саве (Sebastian Sawe) стал победителем Лондонского марафона, обновив мировой рекорд. Он преодолел дистанцию 42,195 км менее чем за два часа - за 1 час 59 минут и 30 секунд. Среди женщин победительницей стала эфиопка Тигст Ассефа с результатом 2 часа 15 минут 41 секунда.

3 мая участники Бакинского марафона, который впервые пройдет на дистанции 42 км, со стартом на площади Государственного флага и финишем на территории Sea Breeze, поборются за первые три места среди мужчин и женщин.