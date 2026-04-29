Гороскоп на 29 апреля

Сегодня общий эмоциональный фон дня может казаться спокойным, даже сонным, однако такое впечатление обманчиво. Звезды гороскопа предупреждают, что это спокойствие сжавшейся пружины, которая способна распрямиться в любой момент, выливаясь в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы. Впрочем, совсем не обязательно пружина обязана распрямиться - подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня гороскоп обещает Овну прекрасный день гармонии и любви! Он может сполна почувствовать это, даже если у него нет конкретных поводов для радости. Чья-то улыбка, взгляд, намек способны сегодня поднять Овна на вершины блаженства. Возможно также, что именно сегодня день подарит одинокому Овну приятный романтический сюрприз или многообещающее знакомство. Если же у Овна есть любимый человек, этот день им просто необходимо провести вместе.

Телец

Сегодня Тельцу не стоит браться за новые проекты - есть шанс, что все пойдет наперекосяк. День подходит для того, чтобы посвятить его любимому человеку, друзьям, блаженному ничегонеделанию или простым радостям жизни, вроде шоппинга и расслабляющей ванны. А вот все, что касается работы и более-менее трудоемких дел, будет раздражать и валиться у Тельца из рук и буксовать на самом неожиданном месте. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня заняться тем, что будет получаться у него лучше всего: просто жить и радоваться жизни.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут отличным оратором: для них не составит большого труда убедить окружающих в своей правоте или увлечь какой-нибудь авантюрной идеей. Энтузиазм Близнецов будет заразительным, и пусть они порой склонны преувеличивать, делать поспешные выводы и принимать желаемое за действительное - что ж? Сегодня идеи Близнецов будут привлекательны именно своей фантастичностью. Ну а просчитать все на калькуляторе "от и до" можно и в какой-нибудь другой, более скучный день.

Рак

Сегодня в голову Рака могут то и дело приходить ценные идеи, вот только звезды гороскопа не советуют пытаться их осуществить. Яркое воображение будет сочетаться у него с практичностью, благодаря чему воздушные замки Рака могут приобретать, на первый взгляд, вполне жилой вид. Покрасить потолок в розовый цвет, устроить аквариум во всю стену - вот лишь скромный пример того, какие фантастические планы могут толпиться сегодня у Рака в голове. Впрочем, гнать эти планы от себя тоже не стоит. Лучше всего их запомнить, чтобы как следует обдумать в какой-нибудь другой день.

Лев

Сегодня день Льва переполнен эмоциями! Заплакать или засмеяться для него будет легко, а еще легче - и то и другое с интервалом в пять минут. Окружающим, даже самым близким людям, будет нелегко выдерживать беспокойное настроение Льва, тем более что свои бурные эмоции он способен обрушить на их головы в самый неподходящий момент. Впрочем, если Лев сегодня возьмет себя в руки, сильные эмоции могут стать его оружием, помогая преодолевать преграды и добиваться своего.

Дева

Сегодня Деве необходимо быть внимательнее в делах, особенно финансовых: возможны ошибки. Не исключено, что Деве не будет хватать информации для решения каких-то вопросов. Чтобы ее репутация и кошелек не пострадали, Деве сегодня не следует браться за то, что находится вне ее компетенции: даже в простых делах она рискует зайти не в ту степь! Впрочем, этого не произойдет, если в спорных вопросах Дева не забудет посоветоваться с профессионалами.

Весы

Сегодня - день, когда Весам не стоит принимать любые важные решения или делать ответственные шаги: они способны заблуждаться, принимая желаемое за действительное. Вот почему даже если какая-то идея покажется сегодня Весам замечательной и требующей немедленного исполнения, им лучше пару дней подождать, помня о том, что звезды гороскопа склоняют их к необдуманным поступкам. В остальном же день вполне хорош - Весы могут спокойно наслаждаться жизнью, оставив важные решения до лучших времен.

Скорпион

Сегодня Скорпиону придется проявить всю возможную твердость, чтобы окружающие не нагрузили его чем-нибудь. Возможно, начальству покажется, что на Скорпиона можно взвалить еще одну обязанность или коллеги вдруг решат, что он должен делать работу за них. Или Скорпиона привлекут к общественно-полезной деятельности; а может быть, Скорпион будет сам себя эксплуатировать и подгонять! Так или иначе, сегодня Скорпиону стоит научиться говорить "нет" (в том числе и себе самому), заранее запасясь набором вежливых отказов.

Стрелец

Сегодня Стрелец может испытать какой-нибудь соблазн. Есть вероятность того, что ему поступит привлекательное предложение или же он познакомится с симпатичным представителем противоположного пола. А может быть, Стрельцу придется бороться с желанием сделать что-то запретное - к примеру, съесть лишнее пирожное, закурить или ответить "да". Так или иначе, звезды гороскопа советуют Стрельцу тщательно взвесить все "за" и "против" - от его сегодняшнего решения может не зависеть ничего. А может - очень даже многое.

Козерог

Сегодня ситуация может потребовать от Козерога проявить свои профессиональные навыки в полном объеме. Речь может идти о внештатной ситуации, об аврале в делах, об устройстве на работу, об экзамене или о чем-то еще - главное, что Козерогу придется доказывать окружающим или себе самому свою компетентность в каком-то вопросе. Звезды гороскопа свидетельствуют о том, что Козерог обладает нужным набором знаний и умений, чтобы не ударить в грязь лицом, так что задача вполне ему по силам.

Водолей

Сегодня звезды дарят Водолею гармонию в душе. Его внутренний барометр будет показывать "солнечно", и любые дела Водолею будут удаваться легко. Этот настрой способен отражаться на всем, за что бы он ни взялся. Возможно, что какие-то вопросы, которые тяготили Водолея, сегодня вдруг решатся сами собой. Кроме того, звезды гороскопа предвещают ему отличный день для того, чтобы наладить отношения с окружающими: при желании для Водолея не составит труда сразить всех своим обаянием.

Рыбы

Сегодня залогом успеха для Рыб является осторожность. День не наделяет их ловкостью и быстротой реакции, необходимыми для того, чтобы уверенно ориентироваться в ситуации. Не исключено, что кто-то из окружающих сегодня перехватит у Рыб инициативу, воспользуется их неинформированностью или даже пойдет на обман. Чтобы избежать возможных потерь, Рыбам необходимо утроить бдительность. И не становиться участником сомнительных схем, в которые окружающие сегодня попробуют их втянуть.