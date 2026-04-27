Обсуждено развитие межпарламентских связей Азербайджана и Судана.

Обсуждения состоялись в ходе встречи спикера Милли Меджлиса (парламент) Сахибы Гафаровой с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в нашей стране Анасом Эльтайебом Элькайлани Мустафой, сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено предстоящее в следующем году 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, а также подчеркнуто наличие возможностей для развития двусторонних связей.

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан в 2019 и 2024 годах совершал визиты в нашу страну, а в прошлом году в рамках Анталийского дипломатического форума состоялась встреча глав государств. Подчеркнуто, что в ходе этих контактов были определены направления развития отношений.

В беседе спикер Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан и Судан успешно сотрудничают и неизменно поддерживают друг друга в Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движении неприсоединения и других международных организациях. Она также отметила, что Милли Меджлис в будущем заинтересован в сотрудничестве с парламентом Судана в рамках международных парламентских организаций.

Посол Анас Эльтайеб Элькайлани подчеркнул, что внимательно следит за деятельностью Милли Меджлиса Азербайджана, и его страна высоко оценивает ведущую роль Азербайджана в развитии международного межпарламентского диалога и сотрудничества.

На встрече были также рассмотрены существующие связи в гуманитарной сфере, выражена благодарность за выделение Азербайджаном образовательных стипендий суданским студентам, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.