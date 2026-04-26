Глава французской военной авиации признал нехватку ракет и других боеприпасов

Франция испытывает дефицит боеприпасов для собственных миссий и намерена "мобилизовать промышленность" для ускорения производства ракет. Об этом в интервью Le Journal du Dimanche заявил глава штаба Воздушно-космических сил (ВКС) республики генерал Жером Белланже, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, с запасами снарядов сейчас существует "проблема": Франция должна поддерживать свой арсенал на том уровне, котторый требуется для проведения ее "постоянных миссий" - ядерного сдерживания, защиты воздушного пространства и границ.

"Мы мобилизуем промышленников для ускорения производства, чтобы пополнить запасы израсходованных ракет", - сообщил генерал.

Белланже подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности с боеприпасами, Франция продолжает как "надежный и заслуживающий доверия партнер" выполнять взятые на себя обязательства по оборонным соглашениям с другими странами и поставлять им снаряды и ракеты.

Главком ВКС рассказал, что французские военные летчики "с первых часов" участвовали в перехвате иранских беспилотников и крылатых ракет, запущенных в качестве ответной реакции после американо-израильских ударов.

"Наши Rafale, оснащенные ракетами Mica, показали себя чрезвычайно эффективно", - заверил Белланже.

Теперь, по его словам, предстоит оснастить эти самолеты "менее дорогими системами" и адаптировать пушки под уничтожение беспилотников.

"Мы также работаем с лазерными ракетами для перехвата этих дронов. Поскольку они становятся все быстрее, наличие истребителей имеет решающее значение", - добавил Белланже.