Вниманию желающих стать учителями

Утвержден размер платы за участие в конкурсе по приему на работу учителей. Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал Али Асадов. Согласно решению, в соответствии с третьим предложением статьи 27.4 Закона "Об общем образовании", размер платы за участие в конкурсе по приему учителей установлен на уровне 60 манатов.