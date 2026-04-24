Атмосфера мира на Южном Кавказе - сильный ответ пытающимся разжечь вражду кругам

Формирующаяся на Южном Кавказе атмосфера мира и согласия является сильным ответом тем кругам, которые пытаются извлечь из истории вражду, со стороны тех, кто хочет видеть регион пространством сотрудничества и стабильности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Турции относительно заявлений некоторых иностранных официальных лиц по событиям 1915 года.

Отмечается, что позиции сторон в обсуждении событий 1915 года ясны: этот вопрос не должен становиться предметом политических спекуляций.

"Вместе с тем наблюдается, что некоторые политики третьих стран пытаются использовать эту тему в узкополитических целях или стремятся скрыть собственную ответственность.

Наша страна на протяжении веков демонстрировала примеры культуры сосуществования, открыла свои архивы для объективного и научного изучения событий 1915 года и предложила создать Совместную историческую комиссию. Это предложение остается в силе.

Мы призываем третьи стороны, настроенные конструктивно, поддержать усилия, направленные на формирование общей и справедливой исторической памяти, а также сложившуюся в последнее время атмосферу конструктивного диалога", - подчеркнули в МИД Турции.