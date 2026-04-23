Лица, пейзажи, судьбы - палитра эпохи Джахангира Рустамова в реальности и вдохновении

В Национальном музее искусств Азербайджана состоялось торжественное открытие выставки "Следы творческого пути: художественный мир Джахангира Рустамова", приуроченной к 100-летию со дня рождения народного художника Джахангира Рустамова (1926- 2007). Церемония открытия прошла в атмосфере уважения к национальному художественному наследию и собрала представителей культурной общественности, передает Day.Az.

Экспозиция представлена по тематическим разделам, где особое место занимают портреты, натюрморты и сюжетные композиции. Ранний период творчества, относящийся к послевоенным годам Великой Отечественной войны, представлен работами "Встреча героя", "Последний немец", "Сбор хлопка", в которых уже прослеживаются индивидуальные художественные поиски автора.

С 1950-х годов художник все чаще обращается к портрету и бытовым сценам. В числе знаковых произведений этого периода - "Портрет Гусейна Гафарова", "Балкон", "Баку", "Маленький помощник", "Семейная радость", отражающие новый этап его творческой эволюции.

Отдельный раздел выставки посвящен теме сельской жизни, которая занимает важное место в наследии художника. В картинах "Зеленая чайная плантация", "Колхозники", "Труженики поля" Рустамов с особой теплотой и реализмом передает образы людей труда, наполняя их лиризмом и национальным колоритом.

Интерес вызывают и работы, созданные под впечатлением зарубежных поездок. Посещение Франции и Туниса нашло отражение в полотнах "Лувр", "Студентки", "У Карфагена", "Девушки Кайруана", где художник демонстрирует расширение художественного кругозора и новые пластические решения.

Выступившие на открытии заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, директор музея Ширин Меликова, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов подчеркнули особое место мастера в истории национальной живописи, отметив глубину содержания его работ, богатство колорита и тонкое восприятие повседневной жизни. Творческое становление Джахангира Рустамова связано с обучением в художественной школе имени Азим Азимзаде, где он постигал основы живописи под влиянием таких выдающихся мастеров, как Саттар Бахлулзаде и Баба Алиев. Несмотря на незавершенное обучение в Московском государственном художественном институте, художник сумел сформировать собственный узнаваемый стиль и продолжить активную творческую деятельность.

Особую эмоциональную ноту мероприятию придало выступление сына художника Эльдара Рустамова, который выразил благодарность за внимание к творческому наследию своего отца и всем, кто участвовал в организации выставки. Гостям был показан короткометражный документальный фильм, посвященный жизни и творчеству мастера кисти.

Выставка организована Министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств Азербайджана. В экспозиции представлено более 40 произведений из собраний музея, Государственной картинной галереи и частных коллекций, охватывающих различные этапы творческого пути мастера. Выставка продлится до 31 мая 2026 года, предоставляя посетителям возможность глубже познакомиться с многогранным творчеством мастера, чье наследие занимает достойное место в культурной летописи Азербайджана.

