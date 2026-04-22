Google обновлением сильно ускорила разрядку смартфонов Pixel

Google подтвердила наличие проблемы с ускоренным разрядом аккумуляторов в смартфонах линейки Pixel после мартовского обновления 2026 года. Компания присвоила инциденту высокий приоритет и ведет работу над устранением сбоя, сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жалобы пользователей начали поступать вскоре после выхода обновления. По их словам, смартфоны теряют заряд значительно быстрее, в том числе в режиме ожидания: автономность, ранее обеспечивавшая полный день работы, в ряде случаев сократилась до нескольких часов.

Наиболее активно проблема обсуждается на форумах, включая Reddit, где пользователи отмечают резкое падение уровня заряда за ночь и нестабильную работу устройств в стандартных сценариях. Попытки решить проблему стандартными методами, от включения режима энергосбережения до установки последующих обновлений, не дают результата.

По предварительным данным, причиной может быть некорректная работа механизма энергосбережения, который отвечает за ограничение фоновой активности. В случае сбоя система не снижает нагрузку на процессор и модули связи, что приводит к повышенному энергопотреблению.

Проблема затрагивает широкий спектр устройств, от моделей Pixel 7 до актуальных Pixel 10, что указывает на программный характер сбоя. В Google не раскрывают сроки выпуска исправления, однако подтверждают, что решение находится в разработке.