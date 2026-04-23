Трампу предложили заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли выступил с предложением заменить сборную Ирана на чемпионате мира - 2026 по футболу на национальную команду Италии, которая не отобралась на мундиаль. Как передает Day.Az, его слова приводит издание Financial Times.

"Подтверждаю, что я предложил [Дональду ]Трампу и [Джанни] Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке", - указал он.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. При этом некоторое время спустя иранская сторона начала переговоры с Международной федерацией футбола о переносе своих матчей из США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в "недружественные страны".

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.