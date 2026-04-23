Война вокруг Ирана начинает «ослаблять Европу»

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт, связанный с Ираном, начинает оказывать негативное влияние на Европу.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Германия Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно сообщению администрации Эрдогана в социальных сетях, лидеры обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию вокруг войн в Иране и Украине.

"Президент Эрдоган отметил, что война в нашем регионе начала ослаблять Европу, и если эту тенденцию не остановить с помощью подхода, ориентированного на мир, ущерб от периода конфликта будет значительно более серьёзным", - говорится в заявлении.