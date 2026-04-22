В Азербайджане свыше 55 тысяч школьников сдадут выпускные экзамены

26 апреля в Азербайджане 55 282 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечается, что в экзамене также примут участие 79 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, ДЦП, нарушениями слуха и др.). Для обеспечения комфортных условий в экзаменационных зданиях выделены специальные залы, а для лиц с нарушением функций организма на 81-100% (в том числе с полной потерей зрения) назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для входа и передвижения учащихся с ограниченной подвижностью. Кроме того, для наблюдателей, закрепленных за участниками с ограниченными возможностями, проведены специальные тренинги.

В городах и районах, где пройдут экзамены, выделено в общей сложности 240 экзаменационных зданий и 4171 аудитория. К проведению экзаменов привлечены 926 руководителей и старших руководителей, 5197 наблюдателей, 731 сотрудник пропускного режима (охраны) и 240 представителей зданий.

Экзамен начнется в 11:00. Пропускной режим завершится за 15 минут до начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже, в экзаменационные здания допускаться не будут.