Хартия против рудимента: почему США должны отменить 907-ю поправку

Автор: Лейла Таривердиева

Число американских конгрессменов, присоединившихся к законопроекту об отмене 907-й поправки, растет. На днях стало известно, что к инициативе Анны Паулины Луны присоединился республиканец Деррик Ван Орден.

Напомним, что в декабре прошлого года член Палаты представителей США Анна Паулина Луна представила в Конгресс законопроект "Об отмене ограничения на предоставление помощи Азербайджану", предусматривающий полную отмену 907-ой поправки. Этот факт вызвал взрыв возмущения армянской диаспоры и армянского пула в законодательном органе США. Большинство аналитиков склонялись к мнению, что инициатива так и останется инициативой одного конгрессмена, потому что армянский лоббинг в Конгрессе слишком силен и наличие республиканского большинства не сумеет перевесить это влияние.

Прогнозы не оправдались. В марте к проекту присоединился член Палаты представителей от Чикаго, республиканец Абрахам Хамаде. В начале апреля соавторами законопроекта стали конгрессмены-республиканцы Селест Малой, Берджесс Оуэнс и Пит Сешнс. На прошлой неделе АНКА устроила травлю еще одного конгрессмена от Республиканской партии - члена Комитета по иностранным делам Рэнди Файна, который также присоединился к инициативе Паулины Луны.

Не успела истерика диаспоры немного утихнуть, как стало известно о подключении к соавторству по проекту еще одного конгрессмена. Деррик Ван Орден является членом нескольких ключевых комитетов Палаты представителей, включая комитеты по вооруженным силам, по делам ветеранов и по сельскому хозяйству. Ван Орден - бывший спецназовец, заметная фигура, активно участвующая в формировании политики в сфере безопасности и обороны. Он известен своей позицией в вопросах усиления стратегического сотрудничества США с союзниками.

Появление законодательной инициативы об отмене несправедливой и насмехающейся над международным правом 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы" было неизбежным. Подключение Штатов, лично Дональда Трампа к мирным процессам на Южном Кавказе, историческая трехсторонняя встреча 8 августа в Вашингтоне и особенно подписанная 10 февраля в Баку Президентом Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Соединенными Штатами - все это сделало отмену пресловутой поправки лишь вопросом времени. И увеличение количества соавторов проектов говорит о том, что решение вопроса не будет отложено на очень далекую перспективу.

Кто-то возразит, что несколько соавторов не идут в сравнение с десятками и даже сотням голосов, присоединяющихся к проармянским инициативам. Действительно, инициативы армянского лобби собирают обычно множество голосов. Конгрессмены, не имеющие никакого представления о происходящем в нашем регионе, как мухи на сладкое слетаются на проекты, подготовленные армянской диаспорой, потому что там всегда есть, чем поживиться. АНКА не жалеет средств, скупая конгрессменов оптом. Эти десятки и сотни не знают, что подписывают и за что голосуют. Диаспора оплачивает массовые акции, не дающие результатов.

Что касается инициативы Паулины Луны, то каждый из присоединившихся к ней конгрессменов сделал это осознанно, зная, о чем идет речь, и понимая всю иррациональность и ненормальность сохранения подобной санкции против Азербайджана. Особенно в сегодняшних условиях, когда Баку и Вашингтон подняли отношения до уровня стратегического партнерства. Созданные Азербайджаном новые региональные реалии и сегодняшний геополитический расклад на евразийском пространстве делают Баку незаменимым партнером для Штатов. Азербайджан - серьезная сила в масштабе своего региона, страна, обладающая достаточным авторитетом на мировой арене, чтобы корректировать принимаемые державами решения и продвигать свои интересы. В партнерстве с сегодняшним Азербайджаном США, никогда особо не интересовавшиеся Южным Кавказом, крайне заинтересованы.

Хартия о стратегическом партнерстве с Азербайджаном не так обширна и помпезна, как аналогичный документ, подписанный в январе прошлого года с Арменией под занавес правления Джо Байдена. Тот документ был составлен наспех и больше останавливался на сиюминутных целях, не имеющих отношения к двустороннему сотрудничеству. Над Хартией же с Азербайджаном шла длительная и напряженная работа. Баку не нуждался в моральной поддержке, в заверениях, что "запад с нами". Баку был нужен практический документ, определяющий шаги в конкретных сферах сотрудничества, а не сборник лозунгов и комплиментов. Поэтому Хартия получилась фундаментальной и всеобъемлющей. Небольшой по объему документ охватил все вопросы, представляющие взаимный интерес, а также национальные интересы каждой из сторон.

После церемонии подписания Хартии Вэнс заявил: "Я думаю, что нас ждут еще более крепкие и лучшие отношения под руководством Президента Трампа и под руководством Президента Алиева здесь, в Азербайджане. Есть о чем поговорить и о многом объявить".

Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы подчеркнул: "Для нас большая честь быть стратегическим партнером самой могущественной страны мира - Соединенных Штатов Америки. Мы также очень благодарны Президенту Трампу, вице-президенту Вэнсу и их команде за их вклад в установление мира на Кавказе".

Можно не сомневаться, что в ходе визита вице-президента США в Баку говорилось и о судьбе 907-й поправки. Ее присутствие между двумя странами, ставшими стратегическими партнерами, ненормально. Решение, принятое Конгрессом 24 октября 1992 года само по себе ненормально. 34 года это вполне достаточно для того, чтобы наконец осознать ее ненормальность, алогичность и неадекватность.

Азербайджан и США сегодня объединяют общие интересы. И в деле установления прочного мира на Южном Кавказе, и в плане формирования новых транспортных маршрутов. В последнем случае мы говорим о проекте TRIPP, или же Зангезурском коридоре.

Азербайджан играет ключевую роль для США благодаря своему стратегическому положению на Южном Кавказе, энергетической безопасности и участию в развитии Среднего коридора. Сотрудничество сосредоточено на укреплении связей между Азией и Европой, диверсификации поставок энергоресурсов и взаимодействии в области безопасности. США заинтересованы в диверсификации источников энергобезопасности Европы. Да, интерес этот геостратегический, Вашингтон преследует тут свои интересы, но для нас главное, что эти интересы полностью совпадают с интересами Азербайджана по диверсификации своего нефтегазового экспорта.

Отметим, что из 34 лет существования несправедливой поправки более 20 она не действовала. В 2002 году она была приостановлена, и с тех пор президенты Штатов ежегодно продлевали это решение. В ходе своей избирательной кампании Джо Байден обещал армянам положить этой практике конец, но не сдержал слова - став президентом, он, как и его предшественники, снова приостановил действие поправки, и Азербайджан, соответственно, продолжил получать прямую американскую помощь.

Поправка под давлением армянского лобби была принята с формулировкой "пока Азербайджан не предпримет очевидных шагов по устранению всякого рода блокад и наступательных форм применения силы против Армении и Нагорного Карабаха". 907-я поправка - это образец политического абсурда. В то время, как Армения продолжала военную агрессию, проводила этнические чистки, в отношении страдающей от агрессии страны принимались санкции. Уже был совершен ходжалинский геноцид, оккупирована Шуша, а конгрессмены голосовали против "блокады Армении". Армянство сделало ставку на неинформированность и, по большому счету, безразличие американских законодателей к тому, что происходит на далеком Кавказе. За поправку проголосовало большинство, никаких обсуждений не было, так как не было противоположных мнений.

Противоположные мнения появились после подписания в Баку "Контракта века". В мае 1997 года госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что администрация решительно выступает против 907-й поправки. После чего действие санкций было смягчено, были сделаны послабления для работающих в Азербайджане американских компаний. А потом грянули события 11 сентября 2001 года, и поддержка Азербайджана в борьбе с международным терроризмом очень понадобилась Соединенным Штатам.

Джо Байден, будучи кандидатом в президенты, заявил, что США должны придерживаться 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", "остановить поток военной техники в Азербайджан". Однако, став президентом, он в июне 2022 года отказался от своего предыдущего заявления и включил военную помощь Азербайджану в бюджет года. Это страшно разочаровало диаспору.

В августе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке действия поправки.

Для Азербайджана полное аннулирование поправки - это больше вопрос принципа. Она была фактически куплена армянством, и армянство же в последующем строго следило за тем, чтобы Конгресс не отменил эту резолюцию, полагая, что поправка является действенным инструментом шантажа и давления на Баку. Диаспора и не скрывает, что поправка была проплачена ее деньгами и ее сохранение продолжает финансироваться армянством все последующие годы.

Возможно, поправка и могла стать инструментом шантажа и давления, если бы Баку воспринимал ее в таком статусе. Поправка действовала в самые тяжелые для Азербайджана годы, а когда она была заморожена, есть она или нет, ему было уже все равно. Азербайджан самодостаточен и суверенен, поэтому на него сложно давить. Кроме того, несмотря на все усилия армянства, американская сторона находила способы продолжать сотрудничество с Азербайджаном. Интересы прежде всего. Не армянские, а американские.

Но, повторим, отмена несправедливой резолюции, все еще остающаяся червоточиной в американо-азербайджанских отношениях, это вопрос принципа. Поэтому мы приветствуем присоединение к проекту Анны Паулины Луны каждого конгрессмена. Пусть их пока не десятки, но процесс пошел, и есть уверенность, что он приведет в конечном итоге к торжеству справедливости.