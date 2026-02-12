Баку и Вашингтон вынесли приговор 907-й поправке

Автор: Лейла Таривердиева

После подписания в Баку Хартии о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и США у некоторых возникли вопросы объема этого документа в сравнении с аналогичным соглашением с Арменией, заключенным в августе в Вашингтоне. Тем, у кого возникают вопросы, стоит просмотреть оба соглашения, и выводы не заставят себя долго ждать.

Хартия с Арменией была подписана в январе прошлого года, за неделю до инаугурации Дональда Трампа. Уходящая байденовская команда демократов торопилась облагодетельствовать Ереван, который добросовестно поддерживала на протяжении всего срока. Документ большой и многословный. В нем полно воды и мало конкретики. На тот момент Армения, скажем так, жила только в "сердцах" американской администрации, но не в планах. В планах она не присутствовала вообще, от того и Хартия получилась такая водянистая и фактически ни о чем. Наспех составленный документ, ставший своего рода запоздавшим выполнением Вашингтоном каких-то обязательств, взятых, скорее всего, перед диаспорой.

Такие соглашения западные страны и организации обычно подписывали с новыми независимыми странами. Там, как правило, бывало много демократии, гражданского общества, верховенства закона, реформ и тому подобного. В январе 2025 года США еще не могли говорить о конкретных вопросах, потому что они в двусторонней повестке отсутствовали. Администрация Байдена, как могла, тормозила решение вопроса Зангезурского коридора, делала все, чтобы между Баку и Ереваном сохранялась напряженность. И все, что она могла обещать Еревану, - это в расплывчатых формулировках держать что-то там под контролем, не ослаблять к чему-то внимания, помогать что-то обеспечить - и все. Вашингтон пообещал армянам встроить их в международную логистическую сеть, но не представлял, как это сделать, если не удовлетворить требование Азербайджана о беспрепятственном проезде через Мегри. А удовлетворять это требование прежней администрации не хотелось.

Хартия о стратегическом сотрудничестве между США и Азербайджаном не содержит никакой воды. Сжатый, четкий и конкретный документ, в котором, между тем, есть все. Это соглашение между двумя сторонами, которые четко знают, чего хотят друг от друга. Баку и Вашингтон хорошо осведомлены об интересах партнера, и Хартия - следствие сверки часов между ними. Эти интересы во многом совпали, и, что важно подчеркнуть, Азербайджан не выглядит в документе страной, нуждающейся в облагодетельствовании или поучениях со стороны мировой державы. Азербайджан - партнер, способный сделать так, чтобы американские интересы на Южном Кавказе могли осуществиться.

Хартия с Азербайджаном определяет совместную деятельность в конкретных проектах, которых просто не могло быть до 8 августа 2025 года. Сегодня сторонам есть, о чем поговорить, не тратя бессмысленно время на ненужные конструкции, за которыми ничего нет.

Как сказал Джей Ди Вэнс на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, предыдущая администрация допустила множество ошибок, и одной из них стала весьма недальновидная политика в отношении Азербайджана. Теперь, под руководством Дональда Трампа эта ошибка исправлена.

Хартия привлекает внимание многими моментами. В том числе показателен третий раздел документа, посвященный сотрудничеству в сфере безопасности. Эта конкретика важна потому, что выводит отношения двух стран на новый уровень, не отягощенный пресловутой 907-й поправкой, висевшей камнем на шее американо-азербайджанских отношений с 1992 года. Как известно, эта поправка запрещает администрации США осуществлять военное сотрудничество с Азербайджаном. Согласно подписанной в Баку Хартии, стороны намерены расширить сферу своего оборонного сотрудничества и взаимодействия в области безопасности, включая продажу оборонной продукции.

Этот момент вызвал нервную реакцию в определенных кругах Армении и в диаспоре. Последняя почувствовала себя особенно плохо, потому что 907-я поправка была детищем диаспоры.

Армянских реваншистов раздражила не только заочная кончина 907-й поправки, но и Вэнс, который высказал восхищение азербайджанским военнослужащим. Говорил он о временах миротворческой операции в Афганистане, однако его слова можно смело отнести к азербайджанской армии в целом. Вице-президент США заявил в Баку, что военнослужащие были одними из последних, кто покинул Афганистан. Они оказали большую поддержку в глобальной войне с терроризмом. Они сражались бок о бок с морскими пехотинцами Соединенных Штатов в Афганистане и заслужили репутацию одних из самых стойких и боеспособных подразделений, сказал Джей Ди Вэнс. Последние слова особенно сильно задели некоторых в соседней стране. Там возмутились тем, что вице-президент Штатов отметил отвагу и боеспособность азербайджанских воинов. Этим самым, считают истерики, Вэнс "косвенно причислил армянских воинов-освободителей, сражавшихся и павших за христианский "арцах", к рядам террористических сил".

Конечно, господин вице-президент США ничего такого не подразумевал, однако армянские радикалы очень точно определили место своих "освободителей".

Примечательно, что, несмотря на наличие пресловутой 907-й поправки, сотрудничество с Баку в оборонной сфере все равно в той или иной мере продолжалось. Хотя у США никогда не было особых интересов на Южном Кавказе, считавшемся вотчиной России, стратегическую значимость партнерства с Азербайджаном на более обширном пространстве в Вашингтоне осознавали всегда. Поэтому действие безумной поправки периодически приостанавливалось, чтобы Штаты могли решать свои задачи в регионе. Правда американским чиновникам всякий раз приходилось оправдываться перед местным армянством за допущенные "нарушения". В период правления Байдена, а точнее, его команды, вопрос поправки превратился в инструмент шантажа. Правда, шантаж этот не был эффективным.

8 августа 2025 года Президент Дональд Трамп с присущей ему категоричностью и не склонностью к оправданиям перед кем попало поставил точку в этом вопросе. "США отменяют ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном", - заявил он на трехсторонней церемонии в Белом доме с участием лидеров Азербайджана и Армении.

Само собой, это вызвало взрыв негодования диаспоры, однако Трамп - не из тех политиков, которым это интересно. Показательно, что такое заявление было сделано не на двусторонней встрече с Президентом Азербайджана, а на трехсторонней церемонии, в присутствии премьер-министра Армении, громко и на весь мир.

Сам Президент США назвал это свое решение "большим шагом".

Сегодня уже все понимают, что полная отмена 907-й поправки - это всего лишь дело времени. Подписанная в Баку Хартия стала своего рода приговором этой исторической несправедливости.

В Баку Вэнс сообщил, что США планируют направить в Азербайджан новые катера для охраны территориальных вод. Ранее, в январе Трамп сделал запись в соцсетях, сообщил о своем намерении укрепить стратегическое партнерство с Баку и начать поставки американского оборонного оборудования в Азербайджан, включая бронежилеты и катера.

По мнению азербайджанских экспертов, теперь, когда вредоносная поправка надежно нейтрализована, оборонное сотрудничество будет расширяться. Звучат также мнения, что Азербайджан, возможно, будет отдавать предпочтение передаче технологий и организации СП с американцами. В любом случае, страшилки вроде "США будут вооружать Азербайджан", звучащие в армянских и российских медиа, несостоятельны и не отвечают духу азербайджано-американского партнерства.

Азербайджанская армия оснащена самым современным вооружением. Страна покупает оружие у самых передовых производителей мира. Если в их числе появятся и американские компании, это станет еще одним вкладом в безопасность Азербайджана. Азербайджан никогда и ни с кем не дружил против кого-то и никогда не служил орудием против третьих сторон. Партнерство с США так же не станет угрозой для кого бы то ни было. Баку не изменяет своим принципам.