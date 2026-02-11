Birbank, предлагая удобные и гибкие финансовые решения, предоставляет своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги по частям с помощью кредита "Böl-ödə".

Воспользовавшись кредитом "Böl-ödə", клиенты Birbank могут сразу приобрести понравившийся товар или услугу в партнёрских магазинах и сервисных точках, осуществляя оплату поэтапно. Одним из ключевых преимуществ сервиса является возможность оформить покупку всего по одному удостоверению личности в кратчайшие сроки непосредственно в партнёрских точках. Кроме того, при онлайн-покупках процесс подачи заявки также проходит быстро и удобно.

Кредит "Böl-ödə" предоставляется на сумму от 100 до 15 000 AZN и позволяет оплачивать товары и услуги ежемесячными платежами сроком от 2 до 35 месяцев. Разнообразие сроков погашения даёт клиентам Birbank возможность подобрать наиболее подходящий вариант в соответствии со своим бюджетом и осуществлять платежи с максимальным комфортом.

Перечень партнёрских торговых и сервисных точек кредита "Böl-ödə" представлен по ссылке: www.b-b.az/QUnmlb.

