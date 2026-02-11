Движение в сторону аэропорта будет ограничено

14-15 февраля на Аэропортовском шоссе в Сураханском районе столицы (вблизи "Buta Palace") будут проведены работы по демонтажу устаревших электронных информационно-скоростных табло вместе с металлической конструкцией и установке новых на их месте.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с этим 14 февраля с 00:00 до 07:00 будет ограничено движение транспорта в направлении от Аэропортовской дороги (от Аэропортовского моста) к станции метро "Кёроглу", а 15 февраля в те же часы - в направлении от станции метро "Кёроглу" (с путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

В качестве альтернативных маршрутов водителям, следующим со стороны Мярдакана, рекомендуется использовать Зыхское шоссе, а тем, кто едет из центра города, - улицы Ханлара Алекперова и 14 Июля в Сураханском районе. Кроме того, из города в сторону аэропорта можно будет проехать через проспект 8 Ноября с выездом на Зыхскую дорогу.

В период действия ограничений дорожная полиция примет необходимые меры для обеспечения безопасного и свободного движения по альтернативным маршрутам.