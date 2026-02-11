ФК "Карабах" улучшил позицию в мировом рейтинге

Футбольный клуб "Карабах" улучшил свое положение в мировом клубном рейтинге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на обновленный рейтинг Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), агдамский клуб набрал 200 очков и поднялся на 60-е место.

Среди других представителей Азербайджана "Сабах" с 96 очками улучшил свои позиции, поднявшись с 224-го на 211-е место. "Зиря" с 63 очками опустился с 389-й на 418-ю строчку, а "Араз-Нахчыван" с 59 очками ухудшил показатель, переместившись с 456-го на 468-е место.

Всего в рейтинге IFFHS представлены 502 клуба. Лидером списка является французский "ПСЖ", набравший 595 очков.