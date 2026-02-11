США берут на себя ядерную безопасность Южного Кавказа

Автор: Лейла Таривердиева

Одной из интриг визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван было оформление сотрудничества в сфере ядерной энергетики, анонсированное еще осенью.

В сентябре 2025 года армянские СМИ сообщили со ссылкой на МИД страны, что Армения и США начали переговоры по заключению "Соглашения 123", которое заложит правовую основу для обмена ядерными технологиями, информацией и опытом с соблюдением международных принципов нераспространения. Переговоры начались в рамках меморандумов о взаимопонимании между правительствами Армении и США, подписанных в Вашингтоне 8 августа. Заключение "Соглашения 123" позволит Армении и США "обмениваться передовыми ядерными технологиями и знаниями, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности и развитию мирного атома в стране, при этом строго соблюдая высокие стандарты нераспространения ядерного оружия".

Отметим, что искать замену "Росатому" Армения начала через пару лет после войны. Пожалуй, это был один из самых непростых вопросов в контексте "развода" с Москвой. Ядерные технология штука тонкая, причем, регулируемая массой международных документов.

Закрытия устаревшей и содержащей риски Мецаморской АЭС требовали уже не только соседние Турция и Азербайджан, но и Евросоюз. Несмотря на все симпатии к Армении, в Евросоюзе понимали, что любая авария на АЭС затронет не только ближайших соседей армян, но также негативно повлияет и на Европу. Поэтому еще в бытность президентом Сержа Саргсяна Еревану было предписано в качестве одного из условий партнерства с ЕС закрыть аварийную АЭС. Чего он не сделал. Просто решить закрыть станцию было нельзя, так как она играет первостепенную роль в снабжении страны электроэнергией. Самостоятельно решить проблему Армения не имела никаких возможностей - ни технологических, ни финансовых. Мецаморская АЭС была построена на средства союзного бюджета по российским (советским) технологиям и фактически управлялась российской стороной. Впрочем, как и энергетической сферой этой страны в целом. "Росатом" все еще выступает основным подрядчиком, занимающимся вопросами обслуживания Армянской АЭС. Ядерное топливо на станцию также поставляется из России. В ноябре 2022 года Армения подписала с "Росатомом" меморандум о строительстве нового энергоблока, но никаких шагов в этом проекте сделано не было, так как Ереван стал получать сигналы с Запада.

Строительство ядерного реактора это процесс как финансово очень затратный, так и очень сложный с точки зрения логистики. По оценкам экспертов, в некоторых странах АЭС не строятся только потому, что нет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять оборудование. Более того, часто железные дороги прокладываются специально для реализации атомных проектов. Крупногабаритное оборудование для АЭС доставляется только железной дорогой, с чем у Армении с началом карабахского конфликта образовались большие проблемы.

Встав на путь реальной нормализации, Армения получила возможность начать расширять свой геополитический и геоэкономический кругозор. Чтобы реально справиться с зависимостью от России, мало одного желания. Нужны возможности, которых у Еревана не было. После встречи в Вашингтоне 8 августа Ереван эти возможности получил. Тот же TRIPP, или Зангезурский коридор, позволит Армении решить проблему логистики и впервые стать частью стратегического международного коридора. Плюс к тому - после открытия границы с Азербайджаном, откроет свою границу для армян и Турция. Без решения вопроса дороги через Мегри турецкая сторона медлила с открытием границы. Теперь в Армении начинают постепенно осознавать, насколько ей самой был нужен Зангезурский коридор, называющийся после 8 августа TRIPP. В первую очередь, он дает ей свободу.

В понедельник в Ереване было подписано соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с США. Соглашение устанавливает правовую основу для экспорта ядерных технологий, топлива и услуг американскими компаниями в Армению и открывает американским фирмам возможность побороться за контракт на замену Мецаморской атомной электростанции советской постройки. Армения получит от США малые модульные реакторы, сообщил на совместной пресс-конференции с Николом Пашиняном Джей Ди Вэнс. Армения, по его словам, станет получателем малых модульных реакторов с американскими технологиями. Он уточнил, что соглашение предусматривает получение Ереваном оборудования на сумму до 5 миллиардов долларов, а в долгосрочной перспективе будут реализованы контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов.

Заметим, что 9 миллиардов долларов это половина государственного бюджета Республики Армения на 2026 год.

Российская сторона никогда не предлагала армянам подобных инвестиций. Видимо, осознавая, что такая сумма не будет возвращена никогда. Кроме того, Москве и не требовалась такая щедрость, так как Армения и без того фактически была у нее в руках. Даже сейчас все достаточно непросто. Одним лишь подписанием соглашения с американцами Ереван не сможет по щелчку решить проблему зависимости армянской энергетики. 9 миллиардов, озвученных Вэнсом, это сумма, которую США готовы потратить на то, чтобы помочь Армении это сделать. Вашингтону придется начинать в Армении с нуля.

МИД РФ уже отреагировал на происходящее. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что для строительства нового энергоблока АЭС в Армении не существует реальных альтернатив российским предложениям. Галузин указал, что Россия передала армянской стороне пакет детально проработанных предложений, и "Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, если того пожелает армянская сторона. Кроме того, российские и армянские атомщики, как сказал замминистра, "являются выходцами из одной, советской школы и хорошо понимают друг друга".

Однако Ереван настроен решительно. Между армянской и американской сторонами завершены переговоры по "соглашению 123" в сфере атомной энергии.

"Соглашение 123" - это двустороннее межправительственное соглашение, необходимое для экспорта ядерных материалов, технологий и оборудования из США в другие страны. Оно названо так по разделу 123 Закона США об атомной энергии от 1954 года. В этом разделе требуется соблюдение строгих критериев нераспространения, включая запрет на использование технологий для оружия.

Соглашение должно пройти через Конгресс и быть одобрено президентом. В том, что такой документ с Арменией без проблем пройдет Конгресс, можно не сомневаться. Причина не только в активности лобби, но и в том, что у этой страны нет ядерного оружия и отсутствуют амбиции им обладать. Делавшиеся в разное время безответственные заявления отдельных политиков не означают, что Ереван когда-либо всерьез задумается о превращении в ядерную державу. Мы уже не говорим о том, что никто ему этого не позволит. А вот соглашение позволяет Штатам контролировать ядерную энергетику страны, с которой они вступают в партнерство. Армения обязуется не использовать ядерные материалы и технологии в военных целях ("чтим" память о грязной бомбе времен карабахского клана), обогащать и перерабатывать ядерные материалы, передавать другим сторонам информацию и так далее.

"Соглашение 123" с США с 1955 года заключили около 50 стран, среди которых государства Евросоюза, Китай, Индия, Япония, Казахстан, Республика Корея, Турция Украина, ОАЭ и другие. Если не произойдет форс-мажоров, вскоре в их числе окажется и Армения.

Власти Армении приняли решение о том, что новая АЭС будет модульного типа, однако окончательный выбор модели пока не сделан, заявлял в начале января министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян. По его словам, Ереван продолжает изучать предложения от партнеров из России, США, Китая, Южной Кореи и Франции. Окончательное решение по выбору модели будет принято в 2026-2027 годах, сказал Худатян, считающий, что торопиться с принятием решения не стоит, потому что технологии модульных реакторов пока не получили распространение в мире и надо еще подумать.

Долго думать Еревану не дали. Судя по озвученным Вэнсом цифрам, малые модульные реакторы Армения будет получать от США.

Отметим, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС после нескольких продлений окончательно завершается в 2036 году, после чего станция должна быть закрыта. Эта АЭС производит 40 процентов электроэнергии Армении, и ее закрытие без наличия замещающих мощностей, однозначно, вызовет в стране энергетический кризис.

В мае 2023 года стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства в Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы "привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР".

В мире существует практика, когда эксплуатация атомной электростанции после завершения планового срока может продлеваться. Однако технической возможности в очередной раз продлить срок эксплуатации Армянской АЭС, по оценкам экспертов, уже нет, и если Армения заинтересована продолжить использование атомной энергии, ей надо строить новый энергоблок. Средний срок строительства энергоблоков составляет 7 лет с момента начала строительных работ. Плюс решение финансовых вопросов, подготовка и так далее. И Армении, как советуют специалисты, следует уже сегодня начать думать об этом, потому что у АЭС в Мецаморе осталось всего 10 лет.

Что будет потом? Потом, если станция не будет закрыта к этому сроку, она превратится в оружие массового уничтожения.